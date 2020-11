Alassane GUEYE

Mécanicien poids-lourd depuis plus de 9 ans dans la même entreprise, j'ai une solide expérience de l'entretien et du dépannage des véhicules sur parc client.



En contact permanent avec les entreprises, je sais m'organiser dans mon travail quotidien d'entretien et de réparation des véhicules tout en gérant aussi des intervention rapides sur différents poids lourds et véhicules légers en panne.



Conscient de l'évolution des technologies, je veux acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des systèmes hydrauliques et moteurs hybrides.



Mes compétences :

Test du véhicule

Analyse et réparation des pannes sur moteur thermi

Réglages et mises au point

Réparation, remplacement, équilibrage pneu

Révision pour préparation aux Mines

Maintenance et entretien mécanique

Dépannage sur véhicules sur sites clients

Gestion des pannes

Réparation des véhicules en panne, Remplacement de