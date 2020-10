Jean-Marc COURSIN

Ex manager dans des multinationales, je m'intéresse aux "small business owners" et aux entrepreneurs pour les faire réussir professionnellement et développer leur potentiel dans trois domaines :

1 - Automatiser la prospection en ligne pour obtenir en permanence de nouveaux contacts à convertir en clients.

2 - Proposition d'investir dans des projets rentables économiquement, socialement utiles et écologiquement durables

3 - Augmenter le pouvoir d'achat de tous les jours et créer sa petite entreprise. (auto-entrepreneur, SASU, TPE, commerçant, artisan, etc.)



Mes compétences :

Management

Finance

Gestion

Neurosciences

Performance

Motivation

Comptabilité

Audit

Marketing relationnel