Alassane THIOUBE

Titulaire de plusieurs diplômes dans la domaine sportif:



Certificats d'aptitude technique 1 et 2 en EPS (ASFA)

Brevets de spécialité 1 et 2 en EPS (Bat Sports)

Entraîneur 3ème Degré (INSEPS de Paris)

Conseiller Sportif Africain (INSEPS de Paris)



13 Fois Champion du Sénégal

1 Fois Champion d'Afrique par équipe



Participations:

Quatre (4)Jeux Olympiques (Moscou 1980, Atlanta 1996, Beijing 2008 et Londres 2012)



Cinq (5)Championnats du Monde (Paris 1979, Essen 1987 et Caire 2005, Rio 2007 et Rotterdam 2009)



Trois (3)championnats du Monde Militaire (Hollande 1977, Stasbourg 1977 et Dakar 1990)



Seize (16)Championnats d'Afrique: (Dakar 1983, Tunis 1985, Casablanca 1986, Alger 1990, Prétoria 1996, Dakar 1998, Alger 2000, Tripoli 2001, Caire 2002, Port Elisabeth 2005, Iles Maurice 2006, Agadir 2008, Maurice 2009, Yaoundé 2010, Dakar 2011, Agadir 2012)



Sept (7) Jeux Africains: Alger 1978, Naïrabi 1987, Caire 1991, Hararé 1995, Johanesbourg 1999, Alger 2007, Maputo 2011)



Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Officier de l'Ordre National du Lion



Mes compétences :

directeur technique

Entraîneur

Judo

Sport

Technique