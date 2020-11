Alban BONETTI

Commercial avec 5 ans de pratique, je suis passionné par le transport et la logistique,



Ma première expérience d'alternance a été dans le transport express (63), ensuite complétée par une seconde année toujours en alternance passée chez le leader européen de la location poids lourds, ces premiers postes m'ont permis de découvrir des métiers dynamiques et passionnants.



Ensuite j'ai rejoint une société de transport sur Cavaillon (84), qui m'a permis de compléter mes compétences et connaissances en transport national et international.



Entre 2008 et 2011 j’ai contribué au développement commercial au sein d’une équipe dynamique d'une pme sur le quart sud-est de la France. Son positionnement se situait sur le marché du lot et de la charge complète nationale et l’Europe du nord. Cette expérience m’a permis de mettre en pratique les techniques de vente et de mieux appréhender la partie exploitation transport.



Sollicité par un important groupe mi 2011, j’ai eu l’opportunité de les rejoindre et de découvrir une organisation européenne et un nouveau métier: la messagerie.



Aujourd hui depuis 2012 je participe au lancement et à la stabilisation d un nouveau réseau de fret palettisé sur la france disposant de connexion à l internatonal,



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Communication

Automobile

Informatique