Jérôme Hubert Martin HÖGL

EXPERT EN HAUTE FINANCE diplômé

Directeur Cabinet GLOBAL VALUE CONSULTING

DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE (avec plusieurs années dexpérience), travaillant dans 4 pays différents (Espagne, Chili, France, Allemagne) pour Banco Santander.



Directeur de l'audit pour Santander Consumer Banque AG



Capacité à nouer des relations partenariales, Fortes capacités de communication et de diplomatie, Leadership, culture du résultat, Influence positive, connaissance approfondie des métiers de la banque, esprit d'analyse, Stratégie pluridisciplinaire, Management dans un contexte multiculturel, adaptation et réaction au changement. Proactivité, honnêteté et intégrité.