Alban LOBOZZO

J’ai suivi un cursus universitaire à l’IUT GEII (Génie Electrique Industriel et Informatique) de Tours complété par une licence professionnelle SARI (Système Automatisé Réseau Industriel). Fort d’une expérience acquise dans plusieurs entreprises (Datacard, Actémium Le Mans et Nantes) j’ai approfondi mes connaissances dans de nombreux domaines. (électrique, électronique, informatique, automatisme ...).

Attiré par la nouveauté j’ai opté pour un emploi dans le milieu industriel qui offre une grande diversité de missions, obtenue par la collaboration avec différents corps de métiers. Cette diversité professionnelle m’a permis de découvrir de nombreux process ayant chacun ses spécificités. J’ai relevé chaque nouveau défi en alliant rigueur et souplesse afin de m'adapter aux désidérata du client, quelque soit sa localisation national ou international.



Mes compétences :

Proface

SQL

Siemens Step7/WinCC

Windev

VBA

Intouch

Scada

C++

Delphi

Codesys

Micom Shneider

PCVue

Forth

Tia portal