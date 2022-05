A quoi sert VIADEO, si on se comporte comme nos politiciens, on mets nos problèmes à demain.

Nous cherchons les nouveaux clients par le biais de viadeo.



Avez-vous de projet de renouveler votre habitation, changer le déco, donner un nouveau look à vos murs ou sols ?

Peut-être besoin de l’entretien suite dégât des eaux ? Vos façades, votre toiture sont-ils sales ?

Besoin de l’entreprise de parole, rapide et professionnelle ?

Nous sommes sommes là pour satisfaire votre demande.



Personnellement depuis l’enfance, je suis imprégné dans le métier de peinture.

Élu de la Fédération Française du Bâtiment (2011- 2016). Également ancien sous-officier de la 21e régiment d'infanterie de marine.

Mon entreprise est située dans le lieu-dit de Couëron, je déplace pour toute demande à 30 km de distance, du lundi au samedi.

N'hésitez pas faire un coucou sur notre site internet:Array et facebook:Array et cliquer sur J'AIME



Cordialement,

Stéphane VIAUD

Tel : 07.83.47.44.36



Mes compétences :

Peinture intérieure

Peinture extérieure

Nettoyage de façade

Revêtement murs

Revêtement sol