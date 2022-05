Stéphane VIAUD

SOREGOR assure un service personnalisé et de proximité auprès de ses clients TPE et PME. Nos experts-comptables se tiennent à votre disposition pour vous accompagner sur les domaines suivants :



- Expertise et gestion comptable : établissement des comptes annuels, mise en place et suivi d'outils de gestion (tableau de bord, coût de revient)



- Suivi mensuel des salariés, gestion des ressources humaines



- Audit, commissariat aux comptes



- Création et transmission d'entreprises



- Conseil en développement d'entreprises



- Optimisation du statut du dirigeant



- Gestion de patrimoine



- Formation