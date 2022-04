Alexandre HEYMANN

Proactif, autonome mais pas indépendant, ayant le goût de l'effort en équipe, je souhaite évoluer, tout en restant dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage (publique ou privée) vers des postes de management d'équipes, pour être confronté à des échelles d'interventions étendues d'un point de vue économique et d'impact sociétal.



Mobile sur le territoire national, je peux étudier toute proposition qui irait dans ce sens.



Actuellement pour le compte de la société pour laquelle je travaille, en plus du rôle pour lequel j'ai été embauché (programmation d'ERP), je participe activement à son développement en gérant la communication commerciale, développement du réseau et fidélisation des MO (élaboration des réponses aux appels d'offre, prospection, création de la charte graphique des documents de rendu).





Mes compétences :

Secours d'urgence

Analyse statistique

Photoshop

Autocad

Pack office

Rédaction de cahier des charges

Sketchup

Développement durable