Alban VIAL

Motivé et consciencieux, je sais faire preuve d'organisation et de rigueur qui sont de sérieux atouts pour la profession notariale. Je dispose d'une bonne expérience en matière de droit privé, grâce à mes études en Master de droit privé et sciences criminelles, spécialisé droit notarial. Mon cursus au sein de l'Ecole de Droit de LYON ainsi que mes stages en offices notariaux m'ont beaucoup appris au niveau professionnel.



Mes compétences :

Droit

Formation

Formation professionnelle

juriste

Notariat