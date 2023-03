Albane CARBONNEL

Depuis plus de dix ans dans le domaine de la gestion administrative et commerciale à différents postes, je suis actuellement responsable administrative chez Technimaint, société de maintenance industrielle.



Mes différentes missions mont permis de valider mes compétences dans les différents domaines des achats, de la vente, des outils de communication, de la formation et de lanimation déquipes dans le constant souci de développer lactivité de lentreprise pour qui je sais être une véritable force de proposition.





Mes compétences :

Organisée / Méthodique

Pilotage des transports

Gestion des flux/Gestion des stocks

Achats - Approvisionnement

Force de proposition et d'anticipation

Actions de communication

Développement commercial

Administration des ventes et analyse

Positionnement interface clé

Développement de projets de Direction

Préparation des paies

Rigueur et capacité d'adaptation

Vente

Gestionnaire

Administratif

ADV