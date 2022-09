Albane FAURE

Issue d'un parcours littéraire et ayant le goût du contact et du service, j'ai débuté ma vie professionnelle dans le secteur du tourisme hôtelier de luxe.



Afin de donner un nouveau souffle à ma carrière et une base solide à mes projets, j'ai ensuite repris mes études pour acquérir un diplôme professionnel de niveau BTS Assistant de Direction en 2011.



Cette même année j'ai intégré une entreprise familiale sur la création du poste d'Assistante de Direction et relevé le challenge de participer au développement de cette TPE pleine d'avenir et d'accompagner les gérants dans son essor pendant 7 ans.



Depuis octobre 2018, j'ai rejoint la société EASYPARAPHARMACIE, spécialiste et leader en e-commerce cosmétique, santé et diététique, avec laquelle je partage une vision et des valeurs humaines fortes.

Au cours de ces 4 dernières années mes missions ont évoluées vers la création du poste que j'occupe actuellement en tant que chargée de gestion du capital humain.





Mes compétences :



- Gestion du capital humain-

Supervision du pôle RH

Développement de la marque employeur

Fidélisation du personnel

Garante QVT

Recrutement

Formation des salariés

Supervision et traitement des paies

Communication interne et externe





- Assistante de direction -

Assistance administrative de direction générale

Gestion dévénements

Organisation de réunions

Gestion des agendas

Etablissement de devis

Facturation client

Gestion locative (état des lieux, rédactions baux,collecte de loyers, montages dossiers administratifs)

Gestion flotte automobile

Gestion de flotte téléphonique

Communication interne et externe

Gestion commerciale