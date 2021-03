Albert BIÉMONT

J'ai une expérience de 30 années dans le secteur de la Distribution alimentaire . J'ai animé des supermarchés en réseau intégré et encadré jusqu'à 110 collaborateurs. Les Ressources humaines et la Formation sont des domaines qui m'intéressent.

Je suis également titulaire du Diplôme Universitaire de Formateur pour Adultes délivré par l'Université d'Avignon. Par ailleurs, j'assure des formations professionnelles en extérieur selon mes disponibilités et les missions que l'on me confie.



Je dirige le Centre d'accueil et d'affaires, le Domaine de Petite, qui reçoit au milieu d'un parc de 3 hectares des entreprises, des groupes ou des individuels pour des colloques, des séminaires professionnels, des formations, des réunions diverses avec un service d'hébergement (110 lits) et de restauration-traiteur sur place (110 couverts hors terrasse).

Ce centre dispose de 8 salles de réunions pouvant accueillir de 10 personnes à 150 personnes.

Je vous invite à le découvrir à l'adresse suivante: www.domainedepetite.net





DOMAINES DE COMPETENCES :



Management :

Pilotage d’équipes de supermarchés, Stratégie et organisation, Animation d’équipes commerciales, formation des salariés et de l’encadrement aux méthodes ,aux procédures et aux nouveaux outils de l’entreprise , animation des réunions d’encadrement.



Commerce:

Animation commerciale du réseau de magasins, Merchandising, mise en place PLV ,application de la politique tarifaire du groupe, animation et formation des équipes commerciales, élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’entreprise, plan de charges, organisation de la logistique,.



Gestion :

Construction des budgets, gestion des frais de personnel, optimisation des indicateurs économiques en vue des objectifs fixés, analyse et contrôle des comptes financiers, gestion des frais généraux.



Ressources Humaines :

Planification des ressources, saisie de pointage, contrôle de paie, recrutement- évaluation-promotion, Gestion du personnel,formateur professionnel, Disciplinaire, Communication interne et relation avec les partenaires sociaux et administratifs , prévention et gestion des conflits, évaluation et prévention des risques professionnels...



Actifs : ouverture de nouveaux magasins, remodling commercial, maintenance des outils de travail, commissions de sécurité, frais généraux...



Mes compétences :

Chef de secteur

Ressources humaines

Grande distribution

Encadrement