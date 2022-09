Avec plus de 30 ans d’expérience dans le Commerce, dont 11 ans en tant que Manager Grande Distribution, je dispose d’une véritable expertise du métier visé.

Homme de conviction, fédérateur, orienté performance et résultats, je veille au développement et à l’évolution constante des équipes, des opérations et du magasin.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word