Le cabinet ENGP Conseil est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du commerce, de la vente et de la relation client. Il a été fondé en 2014.



Son siège social est situé sur Paris, et compte plusieurs agences en France composées de consultants spécialisés.



Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de recrutements.



Pour cela vous avez un seul et unique interlocuteur durant la totalité de votre projet.



contact@engpconseil. fr