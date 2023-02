Alejandro SAAVEDRA BANUET

Bonjour:



Je m'appelle Alejandro Saavedra et je travaille depuis 5 ans dans le milieu de l'audiovisuel en 3D et compositing.



J'ai eu l'opportunité de travailler pour le film de Fernando Trueba et Javier Mariscal "Chico y Rita" au studio Mariscal à Barcelone, dans le département de Compositing avec NUKE "The foundry".



Mon travail était pour le film "Copito de Nieve" à Bren Entertainement dans le département de Lighting et pour les enfants franceis de la serie Cadmus et hermione, DVDLT et lucie font la post producion.



Je suis une personne qui apprend vite et s'adapte rapidement aux conditions de travail et aux tâches à effectuer. Je suis certain de pouvoir réaliser un travail très satisfaisant avec vous, apprenant avec enthousiasme et développant mes habiletés et connaisances.



Avoir travaillé en lighting m'a aidé professionnellement. Cela m'a permis de compléter mon travail en compositing, ma passion.



Mes compétences :

Nuke

Modo, Lightwave3D

Adobe Photoshop, Mocha, Final Cut

Zbrush