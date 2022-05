Mickael LELIEVRE

Http://artofabb2.wix.com/abbyart







MODELEUR 3D chez TAT PRODUCTION

TOULOUSE



FORMATIONS & DIPLOMES

2009-2011

Première et deuxième année à Bellecour Ecole d’arts (Lyon), ESIA 3D, formation en

infographie et en animation 3D.

2008-2009

1 an en master Design de Produits à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, formation

de designer.

2006-2008

BTS Design Produits au Lycée Jean Monnet aux Herbiers (Vendée), formation de Designer

participation au salon du meuble.

2003-2006

Baccalauréat STI Arts Appliqués au Lycée LIVET (Nantes), formation préparant aux métiers

du Design, de la communication visuelle et du Design d’espace.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Jobs d’été :

soudeur métallurgie, ménage en entreprise, menuiserie, restauration rapide.



Design :

Projet pour salon du meuble de Paris (2008) en tant qu’exposant, du croquis au prototypage.

Projet pour salon du végétal d’Angers (2007) en tant qu’exposant, prototype, prix du public.

Projet en partenariat avec Gautier France, création d’un bureau, protoype réalisé.



QUALIFICATIONS

Anglais : niveau TOEIC

Espagnol : bases

Français : langue natale



MAITRISE INFORMATIQUE :

2d

ADOBE : photoshop (maîtrisé), Illustrator (bases),lightroom (bases).

3d

3dsmax (maîtrisé),Mudbox (bases), Zbrush(bases), Blender(maitrisé)



Mes compétences :

3D

Illustration