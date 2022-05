Nicolas LEFÈVRE

Après un DESS Images Numériques et Interactivité, je suis à présent engagé au Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen Basse-Normandie.



Je suis responsable des productions 3D / Temps Réel et des formations aux logiciels 3D (3DS Max, Virtools, CryEngine 3 & Unity) pour l'ensemble des équipes du centre.



Plus d'information sur mon site web : http://nlefevre.hbomb.fr



Mes compétences :

Infographie 2D

Gestion de projet informatique

Conception d'applications

Développement d'applications

Appels d'offres

Flash

Temps réel

Unity

3DS Max

Virtools

Formation

Informatique

3D

Photoshop

Graphisme

Réalité Virtuelle