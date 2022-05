Paul-Henri COCOZ

COMPÉTENCES INFORMATIQUES



3ds Max:

-Modélisation

-Textures (Mental Ray, Vray), développer UVW

-FX (Systèmes de particules, Reactor, Hair and fur, Afterburn)

-Gestion des lumières et des caméras

-Animation (skinning)



Maya:

-Modélisation

-Textures (Mental Ray), développer UVW

-FX (Systèmes de particules, Clothes, Hair and fur)

-Gestion des lumières et des caméras

-Animation (skinning)



ZBrush:

-Modification de maillage (Détails)



After effects:

-Montage vidéo

-Post effect



Premiere Pro:

-Composition (vidéo et son)



Photoshop:

-Création de textures

-Modification d'images (Montage)



Illustrator:

-Création, dessin.



Indesign:

-Mise en page.



Mes compétences :

Graphisme

Graphisme 3D

Infographie

Infographie 3D

Publicité

Communication

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop