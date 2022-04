Charles COUREAU

CG Artist 2D/3D indépendant.

Spécialisé dans la conception d’images numériques 2D/3D, je travail principalement dans les domaines suivants:

Application multimédia, jeux vidéo, vidéo, site internet, E-Learning, formation aux logiciels de DAO.

Points forts :

• 6 ans d’expériences dans le secteur du multimédia et de la communication.

• Apporteur d’idées et de nouveaux concepts.

• Direction Artistique pour vos projets, réalisation de visuels personnalisés.

• Parfaite maitrise de la chaine graphique et de la gestion de projet.

• Maitrise des logiciels de DAO 2D et 3D



pour plus d'informations.

Suivez les actualités sur le blog : http://coureaucharles.blogspot.fr



Spécialisations : Graphisme - Illustration - Character Design - Concept Art - Communication visuelle - Print - Web - Modélisateur 3D - Lighting 3D - Rendering - Compositing FX



Mes compétences :

Illustrator

After effect

Photoshop

3d studio max

Jeux vidéo