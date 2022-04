Charles COURAUD

Diplômé de l'ISEP, j'ai travaillé 6 mois au sein du cabinet de Conseil en Stratégie Fontaine Consultants avant de rejoindre à nouveau les rangs de l'école pour un Mastère Spécialisé Big Data entre les écoles ENSIMAG et Grenoble Ecole de Management, que j'ai fini en Mars 2015. Je suis aujourd'hui diplômé de ce MsC et consultant au sein de CGI Business Consulting



J'ai eu l'occasion de rédiger une thèse sur les enjeux de transformation de l'entreprise grâce et par le Big Data. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples informations à ce sujet.



Mes compétences :

Big Data

Machine Learning

Langage informatique orienté objet

Management

Gouvernance

Hadoop

Transformation

Gouvernance des données