Fanny KOCH

Site web :Array



J'accompagne mes clients et leurs équipes dans l'idéation et la réussite de leurs projets numériques : je suis UI/UX Designer depuis 2011, et travaille en tant quindépendante sous le statut auto-entrepreneur depuis 2018.



Je donne vie à vos idées dapplications mobiles et web avant quelles soient développées en réalisant des maquettes depuis les applications Figma ou Adobe XD. Bonne communicante et réactive, jaccompagne votre équipe dans la construction de votre projet, de lidée à sa conception. Janime également des ateliers didéation, de co-conception et les tests utilisateurs.