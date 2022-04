RESPONSABLE HUB :

Pro du marketing et de la communication en Rhône-Alpes



Bonjour,



Je vous remercie de visiter ma fiche et de prendre quelques instants pour la parcourir...



Depuis plus de 15 ans, j'exerce dans le secteur de la communication d'entreprise et la fabrication de documents imprimés (papeterie et supports publicitaires)



Ma mission quotidienne consiste à simplifier et optimiser les achats "Print" de mes clients.



Après 10 années passées à développer cette activité, nos services couvrent désormais l'ensemble de la chaîne graphique :



• Conception & Mise en page de documents,

• Impression numérique, offset feuilles et rotative, sérigraphie,

• Façonnage à la demande simple ou complexe,

• Livraison, distribution ou routage postal...



Il y a quelques années, nous avons lancé un site de vente d'impressions en ligne.



Au travers de celui-ci, nous regroupons l'impression de nombreux clients afin d'en réduire les coûts.



L'objectif étant d'offrir à nos clients une gamme de produits imprimés "standards" (cartes de visite, de correspondance, entêtes, flyers ou prospectus, affiches, brochures, dépliants, enveloppes,... ) à prix compétitifs !



N'hésitez pas à visiter notre site pour optimiser vos budgets.



www.monpetitimprimeur.com



Pourquoi Viadéo ??



Personnellement, je souhaite vivement étendre mon réseau de contacts... Rencontrer, échanger, partager, découvrir, écouter, conseiller !



Aussi, notez que je suis à votre entière disposition pour une simple prise de contact, des conseils techniques ou une demande de devis et n'hésitez pas à me contacter ou simplement à m'envoyer une invitation ou afin que nous "connections" nos réseaux !



Je vous souhaite une excellente journée...



Alain Cornevin



Email : alain.cornevin@gmail.com



Tél. 09 70 406 200



Mes compétences :

Vente

Imprimerie

Communication

SEO

Édition

Marketing

Internet

Graphisme

Création

Publicité