Stéphanie BERGEON

Créations, Maquettes, Univers de Marques.



"Comprendre votre univers, c'est notre métier"



Notre état d'esprit : travailler de concert avec vous.



Nous considérons la relation clientèle comme une relation de confiance, d’écoute, d’échange et de transparence. Lorsque nous nous engageons avec un partenaire, nous lui garantissons une confidentialité, une disponibilité et une faisabilité totale de ses projets.

Les relations que nous entamons avec chacun s’inscrivent dans la durée, assurant aux projets une réflexion pertinente et une réalisation réactive.





- Proximité : un seul interlocuteur à votre écoute tout au long de votre projet.



- Réactivité : respect des délais et connaissance de l’ensemble de la chaîne graphique.



- Gestion des problèmes techniques : parce que les belles idées ne fonctionnent jamais sans la parfaite maîtrise de l’outil informatique.



- Créativité : réflexion sur l’univers de votre marque.



Mes compétences :

Communication

Design

Design packaging

Édition

Packaging