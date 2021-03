Jean-Pierre LE STUM

Domaines d'interventions : Protection de votre famille, financement de vos projets, préparation de votre retraite, investissement dans limmobilier, réduction de votre pression fiscale.

Afin que vos objectifs prennent vie et se réalisent avec succès !

La question qui préoccupe le plus les français, depuis maintenant plus de 30 ans, c'est de savoir comment gérer son patrimoine, et surtout préparer sa retraite !



Investir... combien ?

Sécuriser sa famille... comment ?

Atténuer la pression fiscale... quand ?

Transmettre... combien, comment et quand ?

En somme, Organiser sa surface financière, en activité, afin de compléter sa retraite !



Deux Parties sont à distinguer sur mon profil. La première est le fruit de mon expérience professionnelle accompagnée par la seconde ou nous partageons nos réseaux au sein du "Grand Paris Business Club"



30 années dexpériences, me donnent la possibilité d'exercer, dans sa globalité et toute sa complexité, le métier de Conseil en Gestion Privée.

J'interviens dans tous les domaines de l'ingénierie patrimoniale; missions analysées en collaboration avec LES spécialistes incontournables de la profession (notaires, assureurs, banquiers, avocats, experts-comptables, etc...)

En qualité de généraliste, nous ne nous substituons pas à ces praticiens, au contraire nous travaillons avec eux en pool de compétences.

Enfin, nous entretenons aussi, en application avec les lois en vigueurs, nos compétences par des formations continues obligatoires.



Vous souhaitez des informations complémentaires ?



Mobile: +33 638.29.93.30

Email: 0638299330@orange.fr

Twitter: http://twitter.com/#!/jplestum



"C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent que l'on gagne."



Domaines de compétences :

Investissement

Fiscalité

Finance

Assurance vie

Succession

Transmission

Montage Financier