Michel LALICHE

Professionnel des opérations expérimenté, engagé et pro-actif, j’ai fait mes preuves dans des environnements complexes où performance et leadership étaient déterminants.

Mon objectif est toujours d’amener ma fonction vers la création de valeur ajoutée pour mon entreprise.



Avec 15 ans d’expérience dans les Opérations, tant en tant que consultant qu’à des niveaux opérationnels, j’ai pu travailler dans une large palette d’entreprises, toutes à des niveaux de maturité différents, dans des secteurs industriels très variés.



. Management? Oui: transversal, hiérarchique, fonctionnel et à distance

. Management par objectif? Oui : construire un objectif, la stratégie nécessaire pour l’atteindre, et motiver mon équipe pour y arriver

. Maîtrise des situations conflictuelles? Oui, mais uniquement en cas de nécessité, dans la mesure où je crois beaucoup au partenariat

. Effets volumes? Oui, avec les meilleurs outils utilisés dans l’industrie automobile ou dans le conseil, mais aussi expérimenté avec les plus faibles quantités habituelles aux PME ou aux start-up

. Stratégique ou opérationnel? Opérationnel pour atteindre mon but, dans la mesure où je n’ai pas peur de “mettre les mains dans le cambouis” pour atteindre l’objectif, mais avec une forte focalisation sur la stratégie et les processus pour apporter le cadre et l’orientation indispensables

. Progrès continu ? Oui, après avoir convaincu de ma stratégie; mais tout autant capable de mettre en place un programme de transformation dans le cas d’une situation complexe

. Purement Français? Je suis bilingue allemand, et parle couramment l’anglais et l’italien



Mes compétences :

Sourcing

Responsable Achats

Automobile

Réduction des coûts

Négociation

Logistique

Consultant

Achats

Management

Pilotage

Conduite de projet

Lean