Aurélien MICHAUD

Dans une équipe comme celle de Territorium ou dans mes postes précédents, mon rôle en tant que «Consultant Digital et Patrimoine» (parce quil faut bien se trouver un titre) a toujours été multitâches et transversal. Un pied dans le Tourisme et les Patrimoines, lautre dans les TIC, lergonomie et le graphisme De la gestion de projet à la conception de nouveaux process interprétatifs en passant par la création média, le pilotage de drone, la formation, la R&D et la réponse aux appels doffres, je suis au champ, au four et au moulin. Je ne mennuie jamais.