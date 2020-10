Alex FOURAGE

07 68 31 84 56

alexfourage@gmail.com



Bonjour, je suis diplômé d'une licence en marketing et communication digitale. Durant l'année 2019, jai travaillé en tant que chargé de communication en stage alterné au sein de lESAT de Savenay, mais aussi pour une entreprise de téléassistance à Nantes en tant que webmarketeur.



Pour l'année 2020, j'ai décidé de faire une césure (pause) d'un an. Cette année me permettra d'étudier en autodidacte, d'appliquer mes compétences lors de stages, de projets et ou bien de travaux freeelance. Pour cela, je suis à la recherche de travail et d'expérience afin d'appliquer mes connaissances : SEO, webdesign, audit, communication, étude de marché ...



Pour sept 2020, je souhaite continuer mes études sur un Master en alternance dans le domaine du web-marketing, trafic manager et designer de site afin de devenir un expert du webmarketing.

Donc choisissez déjà votre alternant pour sept 2020 !





Mon état d'esprit :



Curieux, je minforme et partage mes connaissances via les réseaux sociaux

Sociable, je participe régulièrement à des événements pour faire de nouvelles rencontres sociales et professionnelles

Sportif, je me détends après le travail sur un mur descalade pour relâcher la pression

Impliqué, Je nhésiterai pas à donner mon opinion lors de projets



#marketingdigital #wordpress #communicationdigital #communitymanager #seo #autodidacte



Mes compétences :

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

C++

HTML

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Prezi

Google business

Adobe Premiere

Canvas

GANTT Project

Google Sketchup

Audacity

Wordpress

Google analytics

Google Tag Manager

Google Adwords