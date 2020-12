Ronie BOUCHON

[Spécial #Covid 19] Nous organisons des formations / accompagnement Bilan & VAE en E-LEARNING distanciel



Voir notre catalogue : http://arianesud.com/formation

Facebook : facebook.com/arianesud.formationconseilcoaching



ArianeSud Entreprendre propose

- des FORMATIONS sur les thématiques du Management, Communication Interpersonnelle & Non violente, Prévention conflits et actes de violence, Accompagnement Bilan de compétences & VAE, Coaching, Formation et Tutorat, RH - Management & Handicap - Retraite

- de l'accompagnement au changement - COACHING auprès de personnes en poste ou en mobilité professionnelle



tout cela dans une logique de respect, de rencontre pour permettre la valorisation de la ressource principale de l'entreprise: l'humain



Notre Mission

Développer la compétence de vos équipes

au service de la performance de votre organisation



Nous intervenons

* en consultance - conseil

* par des formations en inter sur catalogue ou en intra "sur mesure"

* en coaching individuel ou en cohésion d'équipe

* en conférences, ateliers spécifiques ou suivis



Mon profil dans le métier de l'intervention et de la formation

J'ai une triple casquette qui a construit mon professionnalisme :

- Master Management - IAE Aix en Pce pour le "Management organisationnel"

- Master Formation pour la " Montée en compétences " des collaborateurs

- Maitre praticien Coach CNV pour la "Communication Interpersonnelle et l'Intelligence Relationnelle"



Je suis passionnée par ce métier depuis plus de quinze ans et m'appuie sur mon expérience en entreprise pour prendre en compte les enjeux de chacun au sein de son organisation. Je développe ma réflexion par le biais d'un travail de recherche sur le manager comme organisateur de la montée en compétence de son équipe. Je participe chaque année à plusieurs MOOC ou formations pour continuer à me former.



Je suis une p