Alex Rolin ASSI

Jeune Entrepreneur social, Ambitieux, Optimiste et Pesimiste également Infographiste, Webmaster Freelance, Responsable de Structures et Fondateur d'Organisme exerce depuis 2003 comme Libraire (Dans le domaine Chrétienne).

Ainsi, grâce à ses Ventes et Expositions-vente de Livres Chrétien, il a pu effectuer deux (2) voyages internationaux au Burkina Faso en 2009 (Wagadougou, Secteur 28) et en 2010 (Wagadougou, quartier PICI).

En plus de cet autre expériences, au fure et à mesure, il a décidé de s'orienter dans domaine du Graphisme et de l'Infographie.

Dès lord, Expertise, Expériences, et Challenges forment sa vie à la poussuite d'un Objectif : Etre Utile à la Société, tant dans le domaine Social, Professionnel qu'Economique.



Alors comme une annonstine, je souhaite par ma manière laconique, Honorables Mesdames et Messieurs, demander être en relation pour échanges d'idées ou collaboration sur des projets déjà élaborés personnellement sur le terrain.



Ainsi, si mon objectif du Social est sur la même marche que votre vision, me joindre au :

(+225) 45 29 54 50 / 41 68 58 29



alexassi.4@gmail.com / Array

https://ong-jem.blogspot.com / Array



Mes compétences :

Informatique

Relationnel

Entreprenariat

Webmaster

Promotion des ventes

Graphisme publicitaire

Administratif