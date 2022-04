Yalety Ludovic KIPLAHINOU

Directeur Général de l'agence "-KYRHIANA Group" (agence de communication, d'évènementiels & de prestation de services divers)...



Cette jeune et dynamique structure est née de la passion que j'ai pour la culture et l'Art dans toute sa diversité. C'est d'ailleurs les revenus de ses activités qui me permettent d'œuvrer et de réaliser certains projets au niveau de l'ONG que j'ai l'insigne honneur de diriger.



Président fondateur de Synergie Côte d'ivoire - Corée du sud (organisation pour la fraternité ivoiro-coréenne, et pour le développement des initiatives citoyennes et des capacités de développement), Dans un contexte international en pleine mutation, il faut trouver des formes nouvelles d'aides et d'appui aux populations locales.



Synergie Côte d’ivoire – Corée du Sud n'est pas seulement qu’une ONG de plus mais un outil de développement œuvrant efficacement pour la coopération et la solidarité des organismes, entreprises et collectivités des pays du Nord avec les populations des pays du Sud. Cette initiative de structuration régionale va dans le sens d'une plus grande concertation ici pour une meilleure coopération là-bas.



Mes compétences :

Marketing

Conseiller en gestion Financière et GRH

Organisations humanitaires

Management

Environnement