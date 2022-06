Alex SPAGNUOLO

Je suis une langue maternelle italienne, je parle couramment langlais et jai actuellement obtenu le B2 en français. Je suis diplômé en sciences motrices en Italie et je déménage à Paris pour poursuivre mes études en tant que diététicien.



Jai eu ma première expression professionnelle en tant quanimateur dans un village dété avec des enfants entre 3-4 ans jusquà 14-15 ans. Plus tard, pendant ma période détude, jai eu une chance de travailler en tant que baby-sitter avec un enfant de 3 ans. Jai 3 petites-filles avec lesquelles jai souvent regardé, en général jaime les enfants et jessaie toujours de les intrannerli avec des jeux instructifs mais qui puissent en même temps samuser.



Je suis une langue maternelle Italian e et jai obtenu mon diplôme en sciences motrices pour pouvoir également enseigner dans les écoles. Jai choisi de postuler pour ce poste, car en plus daimer les enfants, cest un travail qui ma permis de concilier études et travail.

Je pourrais enseigner ma langue maternelle qui est litalien. Travailler avec des enfants peut sembler très facile, mais cela demande beaucoup de dévouement, de créativité et de patience.



Mes hobbies sont la danse, que je pratique depuis de nombreuses années et que jaime lire, surtout des livres de fantasy. Jadore créer des objets de bricolage, je cherche souvent des tutoriels de bricolage en ligne pour créer des ustensiles pour la maison.