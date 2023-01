Alexa DUBET

Polyvalente, audacieuse, j'ai créé ma structure en Novembre 2010 pour organiser la vente de mes propres créations de vêtements. Passionnée de culture Hot Rod, Custom, motos, j'ai créé la marque Los Tremendos Latinos qui reflète l'état d'esprit libre et unique en son genre.

Actuellement ancrée sur le marché Européen, je souhaite faire évoluer mon activité à l'international.

Bilingue,compétente et motivée, mon ouverture sur les cultures étrangères me permet de prétendre aujourd'hui au développement de mon activité au delà des frontières.



Mes compétences :

Création

Culture

Mode

Moto

Tatouage

Textile

Vente