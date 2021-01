Samy KEGHIDA

Profil complet sur www.linkedin.com



www.redbeemedia.fr

www.redbemedia.com



.Services Complets Gérés de VOD, en partenariat avec CISCO, sur des supports

TV-Web-PC-MAC-Tablettes-Smartphones-XBox...Connectés (RedPlayer)

Applications synchronisées Second Écran



. Moteur de Recherche, Présentation, Recommandation Algorithmique et Éditoriale basée entre autres sur les CRM dB, réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google +... (RedDiscover ex TV Genius)



.Accessibilité (Leader des Services de Sous-Titrage TV pour le bénéfice des personnes sourdes ou malentendantes, Sous-Titrage TV Multilingue avec plus de 25 Langues traduites proposées, Interprétation avec la Langue des Signes, Conférences sous-titrées inter langues, Audiodescription Complète)



.Génération, Enrichissement et Gestion des Metadonnées Audiovisuelles en plus de 25 langues étrangères - Guide TV EPG - Mesures d'Audience TV



. Solution d'Analyse Graphique tactique et strategique HD 3D pour les Chaînes TV Sportives ( Piero ):



http://www.redbeemedia.com/piero/piero



. Habillage Graphique TV, Corporate et Institutionnel, Identité Artistique, Campagne PUB à 360°, Look and Feel Régie, Films Entreprise, Site Web TV



. Hébergement et Gestion Automatisée Complète de Chaînes et Opérateurs TV de A -Z



Mes compétences :

Direction générale

Leadership

Management

Marketing

OTT Managed Services Expert

Avocat

Sales