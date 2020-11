Docteur en Mathématiques Economiques, expert en marketing analytique et en outils décisionnels, j'ai mené des projets de ce type pendant 20 ans pour de grands cabinets internationaux comme SKP ou Accenture.



J'ai également été Pricing Manager pour General Electric. De plus, j'ai réalisé différentes mission de pricing opérationnel chez Michelin et France Telecom.



Aujourd'hui je dirige m²D et prend en charge les opérations de R&D.



N'hésitez pas à me contacter !



arnaud.delenda@.m2decision.fr



Mes compétences :

Statistiques

Pricing

Modélisation

Conseil

Marketing quantitatif

Gestion de projets

Conduite du changement

Organisation

CRM

Enseignement