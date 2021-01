Patrice VIOT COSTER

J'accompagne entrepreneurs et dirigeants dans leurs réflexions et leur action, en leur offrant une Chambre d'écho confidentielle & une posture de Sparring partner.



J'ai créé Pibeos en réponse aux sollicitations d'entrepreneurs désireux d'être accompagné différemment, au long cours, en leur permettant de revisiter et renouveler leurs perspectives et façons de faire. Et de lutter contre une double solitude, celle de l'entrepreneur ainsi que celle du dirigeant qu'ils sont devenus à la tête de leur entreprise.



Pour cela, je m'appuie sur 20 années d'expérience, avec un fil rouge, la transformation des organisations, dans des rôles opérationnels variés et des environnements en ébullition. Et aussi de près de 15 ans d'accompagnement de dirigeants, d'entrepreneurs et de fondateurs de startups.



Curieux et intuitif, je suis convaincu de l'importance de partir des personnes, de leurs interactions et des problèmes auxquels elles sont confrontées plutôt que des outils. Et que dans toute transformation, au-delà du numérique, plusieurs transitions concomitantes sont en cours, touchant toute l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes (collaborateurs, dirigeants, structure et organisation, clients et partenaires).



Vous souhaitez que l'on en parle ? Comprendre comment décaler votre regard peut ouvrir de nouvelles pistes ? Trouver des voies pour avancer dans cette incertitude pesante et cette complexité qui déroute ? : Contactez-moi pour convenir d'un échange de 30 mn ici : https://calendly.com/pibeos/30min



Déterminé / Fortes compétences relationnelles / Orienté client et résultat.



Plus d'info sur mon profil Linkedin http://linkd.in/13XVrYx (VF / VE)