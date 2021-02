Alain BALU

La S.A.S. Projet 2050 offre des services d’accompagnement du management aux organismes et entreprises gestionnaires de projets d’infrastructure et d’industrie.



Sa démarche est particulièrement adaptée aux projets faisant intervenir plusieurs maîtres d’ouvrage requérant des reportings différenciés et ayant des exigences d’efficacité en matière de pilotage de projet.



Nous proposons à nos clients (Collectivités, Administrations, Entreprises privées) la réalisation d’un audit afin d’éclairer le point départ et d’ensuite définir le mode de gestion et de gouvernance: mise en place de KPIs, de tableaux de bord et de plans d’action opérationnels, et - si souhaité par notre client - participation au Comité de direction du Projet.



Nous proposons également de définir et d’implanter un système d’information et de reporting destiné aux parties prenantes, notamment grâce à la fourniture d'un outil informatique dédié et commun à tous les Projets gérés par une même Collectivité.



Je serais heureux d'en parler avec vous.



