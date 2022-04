CATHERINE LE GOFF

PSYCHOLOGUE HYPNOTHÉRAPEUTE ET ÉCRIVAIN

"La fille à ma place" Éditions Favre - sortie le 16 janvier 2020

https://Catherine-Le-Goff-La-fille-a-ma-place





Cabinet de thérapie et hypnothérapie

adultes, enfants et adolescents, couples, familles

28, rue Louis Pasteur

92100 BOULOGNE BILLANCOURT



Consultations

les lundis, mardis, vendredis et samedi





Pour prendre rendez-vous

TEL : 07 78 86 32 96

ou sur doctolib.fr

E mail : catherineannelegoff@gmail.com

Http://www.psyhypnose-legoff.fr



Après une vingtaine d'années passées dans des postes de la fonction RH (fonctionnel ou management), je consulte en libéral depuis plusieurs années à Boulogne-Billancourt.

Mon passé professionnel, ma formation de psychologue du travail et de consultante m'apportent une bonne connaissance de la réalité du monde professionnel, des préoccupations managériales, et des contextes de travail.



Titulaire d'un Master II de psychologie et ergonomie, d'un DESS de Conseil, j'ai développé une solide expérience des techniques de thérapie et de coaching individuelles et collectives.

J'ai développé l'apprentissage varié de thérapies verbales et de de la psychodynamique.



J'aide mes clients à mettre en place leurs propres ressources pour évoluer durablement, comme ils le souhaitent dans leur vie professionnelle ou leur vie personnelle.



Domaines d'accompagnement :



VIE PROFESSIONNELLE :

Gérer le STRESS,

calmer l'ANXIETE

Mieux asseoir sa posture managériale

Préparer un évènement professionnel, ou une présentation en public

Dépasser un blocage pour apprendre une langue

Expatriation, retour d'expatriation, réadaptation, phases de transition (retour de maternité, parental)

Définir son PROJET professionnel

Booster sa CREATIVITE

Gérer un conflit et le comprendre pour le dépasser

Training pour l'entretien de recrutement, CONFIANCE EN SOI



SOUFFRANCE AU TRAVAIL



VIE PERSONNELLE :

Arrêter le TABAC

Retrouver son POIDS de forme

INSOMNIE

PHOBIES (métro, avion, claustro, agora, insectes, eau, peur "du dentiste" ou de tout acte chirurgical...)

Optimiser sa confiance en soi

Stress, ANXIETE

Difficultés sentimentales,

DIVORCE

Sexualité féminine



THERAPIE de COUPLE



ENFANTS, ADOLESCENTS : peurs, phobies, stress, déprime, dépression, troubles alimentaires, confiance en soi, décrochage scolaire, conflits parentaux qui s'enlisent...



ECOUTE DES PARENTS

INTERVENTION EN TANT QUE PSYCHOLOGUE SUR RADIO DIVORCE



LIVRE A PARAITRE EN JANVIER 2020

"LA FILLE A MA PLACE", roman noir psychologique, Edition FAVRE



Mes compétences :

Relations Humaines

Psychologue

Analyser Une Situation Et Accompagner Le Changemen

Motiver

Aider Autrui À Reconnecter Ses Ressources

Orienter, Aide Au Choix Professionnel

Hypnose

Préparation à l'EIA

Conseil en management

Cohésion en équipe

Formation

Gestion du stress

Recréer de la synergie dans un grpupe

Burn out

Bore out

Transitions pro

Mobilité et adaptation

Approche interculturelle

Accompagnement de l'arrêt du tabac