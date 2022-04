Clément SERRES

Mon CV: http://www.doyoubuzz.com/clement-serres_1



Ce que j'aime dans la communication? C'est qu'elle part de l'utilisateur final: la cible! C'est que pour moi, la communication est un moyen de faire évoluer les choses et non un simple outil commercial.



Comprendre la cible, savoir ce qui lui plait ou non, ce qu'elle connait déjà etc. pour ensuite l'analyser et en enfin lui proposer une action pertinente et impactante, voilà comment j'aime faire de la communication, surtout dans des contextes de changements où l'échange est primordial.



Mes compétences :

Communication

conduite changement

Community management

Facilitation Graphique