Alexandra ALEXANDRA MACHÉ (MACHÉ)

Bonjour, 18 ans en tant que secrétaire commercial en SAV Electroménager, je maîtrise différents logiciel ( Ciel, Agora,etc) très bon relationnel clientèle, autonome, à l'écoute des besoins du client, lui proposer le produit qu il recherche

grâce à ses compétences acquises durant toutes ses années, cela me donne envie d en acquérir d autres et d explorer d autres domaines, j adore apprendre



Mes compétences :

Devis

Facturation

Organisation du travail

Accueil des clients

Planification

Accueil physique et téléphonique

Vente

Administratif

Relationnel

Prospection de clients

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software