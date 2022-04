Jean-François FAGEOL

" A coeur vaillant rien d'impossible "

" Il n'est jamais trop tard pour bien faire "



Mon parcours professionnel sur mon profil n'est pas exhaustif.



« Mon sens de l’observation et ma capacité d’analyse m’ont permis de m’adapter rapidement aux différents secteurs professionnels rencontrés. Au fil de mes expériences, j’ai gagné en autonomie et en polyvalence »





ADMINISTRATIF



Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous.

Gestion administrative du service de soins à domicile.

Saisie et présentation des documents.

Gestion des plannings et organisation des réunions.

Traitement des dossiers de demandes de cartes d’identité, cartes grises,

Passeport et délivrance d’actes d’état civil.





PRODUCTION



Montages, assemblages et tests sur pièces industrielles.

Conditionnement des parfums.





MAGASINAGE



Préparation de commandes et gestion du stock.

Réception et vérification des livraisons.

Stockage des marchandises par type et par lot.

Utilisation de transpalettes manuels et électriques.





COMMERCIAL



Encaissement des règlements et réalisation de devis

Information de la clientèle sur les produits ou services.





J’ai acquis un sens aigu des responsabilités et développé des capacités à gérer les situations courantes, voir d’urgence. J’ai toujours agi avec vigilance tout en respectant les délais impartis parfois très courts et en observant impérativement les règles de sécurité.



La diversité des métiers assumés est le gage de ma capacité d’adaptation que ce soit au sein d’une nouvelle organisation ou auprès des équipes de travail en place.



Mes objectifs professionnels font partie d’une démarche personnelle dont le but est d’apporter une plus value à l’activité d'une entreprise. J’apprécierai également de pouvoir acquérir de nouvelles capacités et de nouveaux savoirs professionnels afin de continuer à évoluer dans cette voie.











Mes compétences :

Administratif et technique

Commercial

Production industrielle

Magasinier

Word

Gestion d'une équipe de six personnes

Excel

Webmaster

Vente

Conseil

Qualité

Communication

Dynamisme

Rigueur

Ouverture d'esprit

Négoce