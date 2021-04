Alexandra ANGILLIS

Cela fait à présent plus de vingt ans d'expériences professionnelles...j'ai débuté par un poste poste administratif et commercial, qui m'a apporté une rigueur et une gestion administrative étendue ; à la faculté de négocier et convaincre...non pas à tout prix mais en fonction des situations diverses et variées...toujours un pied dans l'immobilier et ce depuis mes 20 ans...le développement commercial d'un produit étranger vers la France a été un véritable tournant dans ma carrière et m'a totalement construite allant du suivi R&D, à l'essai pilote et au déploiement stratégique...Puis une opportunité, que je n'attendais pas réellement, le développement commercial en milieu franchisés...challenge relevé haut la main, car l'humain est au centre de mes préoccupations professionnelles et sans elle, rien ne peut ou ne pourra évoluer...Et aujourd'hui comme une nouvelle fenêtre vers de nouveaux paysages s'ouvrent à moi, un poste de directrice des ventes secteur EST, j'apprends, je transmets et partage...une finalité ?...nous en reparlerons...!