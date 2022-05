Luis DOMINGUES

RESEAU NATIONAL IMMOBILIER (Mandataires et Agences) : l'Immobilier à 100%



COMMISSION 100%!!! Comment est-ce possible? Comment peut vivre la société?

C'est en premier lieu les questions que nous posent nos interlocuteurs...



La rémunération du réseau se fait sur les adhésions (160 € par mois).



Il est vrai qu'aujourd'hui les réseaux prennent encore une bonne part des commissions (+ les packs) mais nous anticipons que dans 3 à 5 ans, tous les réseaux reverseront de 95% à 100% des commissions.

Grâce à la concurrence, c'est ce qui s'est passé dans les pays où ce modèle existe depuis longtemps comme les Etats Unis et le canada.



Nous proposons cette formule dès maintenant...



Sur le principe d'un groupement d'intérêt, chacun est indépendant et perçoit 100% de la commission dans tous les cas, sur toutes les ventes.



Après adhésion au réseau, vous disposez de nombreux services individualisés à prix coûtants, tous optionnels...

(publicités internet, formations, pige, vrai site internet personnel, impressions....)



Travaillez AVEC un réseau, pas POUR un réseau...



L. Domingues

06 83 17 53 04

RESEAU EXPERTIMO



Mes compétences :

Franchise

Home staging

Immobilier

PNL