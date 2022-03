Alexandra ARNAL

Par la pluralité de mes expériences professionnelles (et ce par choix), je peux conforter mes compétences en Gestion Administrative dans tous domaines d'activités. Mes atouts ? La rigueur, l'autonomie, la discrétion et une grande aisance relationnelle (sans occulter l'esprit d'équipe).

Dynamique, mon leitmotiv se résume à trouver un emploi qui me permettra de me stabiliser et d'y trouver un épanouissant total, certes cela fait un peu cliché et à la fois un peu utopique mais pourquoi pas ?

A noter que je suis mobile géographiquement sur toute la France.

Pour précisions, les personnes souhaitant être en contact avec moi, je vous remercie de bien m'en indiquer la nature précise à moins que ce ne soit juste pour compléter votre "vidéothèque" pour des raisons non professionnelles....



Mes compétences :

Compétences techniques

Gestion administrative et commerciale

Maîtrise rapide de logiciels

Maîtrise Pack Office

Gestion comptable et budgétaire

Gestion du personnel

Autonome tout en ayant l'esprit d'équipe

Rapide faculté d'adaptation à tous types de postes

Energique