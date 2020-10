Je suis étudiante en 4e année d'école d'ingénieur en Génie Biologique et Santé. Je suis à la recherche active d'un stage de minimum 14 semaines au sein d'un service de recherche et développement en laboratoire dermo-cosmétique ou pharmaceutique, dans le but de participer à des projets me permettant de mieux découvrir le métier de responsable de projet.