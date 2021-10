Forte d'une riche expérience dans le secteur du tourisme, j'ai pu acquérir de solides connaissances et compétences dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement et de communication orientées business et centrées sur lexpérience client.



Optimiser la performance, la notoriété, et la visibilité de marques m'anime profondément, et cette ambition a fait naître en moi une grande sensibilité à la notion de service, un sens aigu de l'organisation et de l'analyse.



Tout cela se mêle aussi à une question éthique et morale...



Aujourd'hui, je prends plaisir à partager ma vision et mes compétences avec mes clients et les apprenants que je forme aux différentes techniques communication, notamment digitales.