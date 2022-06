Alexandra CASTEX

Bonne pratique de laboratoire de façon autonome, travail fiable dans le respect de l'hygiène et sécurité, gestion des stocks.



Techniques :

Taillage scie diamantée, dureté, vitesse d'onde, compressibilité, abrasivité (LCPC et Cerchar), broyabilité LCPC, résistance à la compression, MO, limites d'Atterberg, tamisage humide et sec, granulométrie, sédimentométrie, essai Proctor, valeur au bleu de méthylène, perméabilité au gaz sur béton



pH, DRX, CEC, log stratigraphique, coupe d'affleurement, cartographie, topographie, diagramme chrono-stratigraphique et bloc diagramme 3D



Profil sédimentaire à la perche (bathymétrie) sur lac et le relevé de sédimentomètre



Communication :

rédiger des rapports et protocoles puis présenter des résultats.

synthèses et présentation d'articles scientifiques.



Mes compétences :

C2I

BIA

OpenOffice

Microsoft Office

EVA

Caractérisation

Géologie

Géotechnique

Punditlink