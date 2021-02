Bonjour à tous,



Après avoir été Chargée de recrutement, Assistante RH et Chargée RH, je souhaite aujourd'hui continuer à développer mes compétences en tant que généraliste RH.



Au sein de ces différentes expériences, j'ai traité les sujets suivants : recrutement, disciplinaire, administration du personnel, relations sociales et diversité. Je suis disponible immédiatement.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter !