Alexandra DENIS

Expérience globale de +8 ans dans différents types de structures (entreprise, association, cabinet expert-comptable, cabinet conseil). Cherche un retour en entreprise sur Bordeaux et alentours (ou littoral Atlantique de la côte Basque) hors Cabinets et secteurs BTP / Transport / HCR. Disponible sous 1 mois.



Poste actuel : gestion de la paie en multi-conventionnel sur logiciel PEGASE, soldes de tout compte, conseil aux entreprises, déclarations DSN, charges et ruptures conventionnelles.



Précédent poste : élaborer la paie (470 bulletins/ mois pour un portefeuille de 90 clients sur 32 CCN dans un cabinet comptable) sur CEGID, déclarations de cotisations sociales, DSN mensuelles et évènementielles, contrôles de cohérence et d'application des conventions collectives, soldes de tout compte, ruptures conventionnelles etc...



Auparavant, je gérais en autonomie la paie de 3 clients représentant +700 bulletins mensuels sur 16 établissements dans une société d'externalisation de paie, et avant cela de la paie de 5 établissements (environ 330 bulletins/mois), de la formation et du recrutement notamment via un pôle de remplacement, le conseil aux managers des établissements et divers dossiers.



En 2013, j'ai effectué un panel de missions diverses tels que licenciements économiques, élections professionnelles, gestion quotidienne, élaboration contrats, DUE...



Détentrice du Master 2 Sciences du Management (option stratégie marketing) contenant des Ressources Humaines (gestion de compétences, recrutement, motivation, GRH...) effectué en alternance chez Adecco et suivi plusieurs longs stages en RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Administration du personnel

Gestion des ressources humaines

Interim rh

Gestion administrative

Assistante ressources humaines

Recrutement

Planning

Gestion RH

RH

Paie

Formation

Pegase

Cegid