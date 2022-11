Alexandra FRESNEAU

Diplômée en chimie de l'environnement et riche de 20 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de l'eau et de l'air, j'offre mes services comme consultant pour accompagner les collectivités, bureaux d'études et industriels dans les projets de conception et réalisation de solutions de traitement ou serais intéressée par un poste de gestion de projets en environnement.



Mes compétences :

Office

Chef de projet

Environnement

Gestion de projet

HQE

Management

Traitement de l'eau

Modélisation atmosphérique

Phytoremediation

Conduite de travaux